Эксперт прокомментировал слова посла ФРГ на Украине о всеобщем страхе войны с Россией

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT заявление посла Германии в Киеве Анки Фельдгузен о том, что западные страны боятся прямого вооружённого столкновения с Россией.

«Хочу подчеркнуть, что данное заявление не является чем-то новым. Оно подтверждает и в целом позицию НАТО в отношении Украины, и в частности позицию Германии, которая была высказана неоднократно, и высказана разными официальными лицами. Что касается опасений по поводу того, что Россия якобы может на кого-то напасть, то, естественно, эти опасения не имеют ничего под собой. Это, по сути, не более чем пропагандистский штамп и дипломатическая формула, в данном случае обозначающая, что Германия не видит перспектив Украины в НАТО», — рассказал Шаповалов.

Специалист добавил, что идея об «агрессивности» России распространена давно, притом что, как подчеркнул эксперт, реальность прямо противоположна.

«Не Россия приближается к границам НАТО, а происходит всё наоборот. И сейчас рассматривается этот вопрос о вступлении или невступлении Украины в НАТО, по сути, как агрессивное действие в отношении России», — пояснил он.

Комментируя российско-украинские отношения, Шаповалов заявил, что никаких актов агрессии здесь нет, добавив, что «мы видим агрессивные действия со стороны Киева в отношении юго-востока Украины».

Ранее Фельдгузен рассказала, что западные страны боятся прямого вооружённого столкновения с Россией.

По её словам, в ближайшее время Украина не вступит в НАТО.

Она отметила, что у альянса «всегда были проблемы со странами, где идёт война».