В Гонконге планируют вакцинировать половину населения к августу

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Правительство Гонконга рассчитывает, что половина населения города будет вакцинирована от коронавируса к августу.

«Последние цифры обнадёживают. Если мы сохраним эти темпы, то у нас есть шансы в августе или сентябре довести показатель вакцинации до 50%», — цитирует газета South China Morning Post секретаря по делам продовольствия и здравоохранения Софию Чэнь.

Накануне в Гонконге сделали 58,4 тыс. прививок от коронавируса, что стало одним из самых высоких показателей.

Ранее власти китайского Гонконга включили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в список признаваемых препаратов.

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