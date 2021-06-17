Гонконг включил «Спутник V» в список признанных вакцин

Власти китайского Гонконга включили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в список признаваемых препаратов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство России в Гонконге.

«Таким образом, для резидентов города, полностью вакцинированных российским препаратом «Спутник V», обязательный карантин будет сокращён по прибытии из России с 21 дня до 14 дней карантина и семи дней самонаблюдения», — уточнили в диппредставительстве.

Ранее РФПИ назвал «Спутник V» наиболее эффективным от индийского штамма COVID-19.

13 июня сообщалось, что инспекторы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) завершили проверки площадок, на которых производится российская вакцина от коронавируса «Спутник V».