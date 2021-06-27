Число сделанных в Индии прививок от COVID-19 превысило 320 млн
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Уточняется, что всего в стране к утру 27 июня было сделано 321 760 077 прививок.
За минувшие сутки в Индии было сделано 6 425 893 прививки.
По данным агентства, в стране с 21 июня прививают всех граждан, достигших 18 лет.
Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш зафиксирован первый случай смерти человека, инфицированного новым штаммом коронавируса «дельта плюс».