Число сделанных в Индии прививок от COVID-19 превысило 320 млн

Короткая ссылка
Количество сделанных в Индии прививок от коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 320 млн.
Число сделанных в Индии прививок от COVID-19 превысило 320 млн
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Уточняется, что всего в стране к утру 27 июня было сделано 321 760 077 прививок.

За минувшие сутки в Индии было сделано 6 425 893 прививки.

По данным агентства, в стране с 21 июня прививают всех граждан, достигших 18 лет.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш зафиксирован первый случай смерти человека, инфицированного новым штаммом коронавируса «дельта плюс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить