В штате Массачусетс три человека погибли во время стрельбы
Как отмечается, полиция города получила сообщения, что большой грузовик врезался в здание в 14:41 по местному времени (21:41 мск) и что были произведены выстрелы.
По прибытии на место происшествия правоохранители обнаружили, что два человека получили огнестрельные ранения.
Уточняется, что полицейские выстрелили в подозреваемого, который получил серьёзные ранения и был госпитализирован.
По данным полиции, двое пострадавших и подозреваемый погибли.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и по меньшей мере 12 пострадали в результате стрельбы к северо-западу от Финикса в американском штате Аризона.