В штате Массачусетс три человека погибли во время стрельбы

В американском городе Уинтроп (штат Массачусетс) в результате стрельбы погибли три человека, включая подозреваемого. Об этом сообщила местная полиция.

Как отмечается, полиция города получила сообщения, что большой грузовик врезался в здание в 14:41 по местному времени (21:41 мск) и что были произведены выстрелы.

По прибытии на место происшествия правоохранители обнаружили, что два человека получили огнестрельные ранения.

Уточняется, что полицейские выстрелили в подозреваемого, который получил серьёзные ранения и был госпитализирован.

По данным полиции, двое пострадавших и подозреваемый погибли.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и по меньшей мере 12 пострадали в результате стрельбы к северо-западу от Финикса в американском штате Аризона.