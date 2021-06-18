Один человек погиб в результате стрельбы в американской Аризоне

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Один человек погиб и по меньшей мере 12 пострадали в результате стрельбы к северо-западу от Финикса в американском штате Аризона.
Один человек погиб в результате стрельбы в американской Аризоне
  • globallookpress.com

Об этом сообщает телеканал ABC15 со ссылкой на полицию.

Отмечается, что подозреваемый задержан, по мнению полицейских, он действовал в одиночку.

Ранее в результате стрельбы в Чикаго четыре человека погибли, не менее трёх получили ранения.

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