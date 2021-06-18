Один человек погиб в результате стрельбы в американской Аризоне
Один человек погиб и по меньшей мере 12 пострадали в результате стрельбы к северо-западу от Финикса в американском штате Аризона.
- globallookpress.com
Об этом сообщает телеканал ABC15 со ссылкой на полицию.
Отмечается, что подозреваемый задержан, по мнению полицейских, он действовал в одиночку.
Ранее в результате стрельбы в Чикаго четыре человека погибли, не менее трёх получили ранения.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему: