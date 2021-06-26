Посол России в Британии назвал отношения между странами «нулевым дном»

Отношения между Россией и Великобританией достигли «нулевого дна», от которого стоит отталкиваться.

Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

«То, что были времена и хуже, — об этом говорил Джонсон. Конечно, в период холодной войны отношения были значительно хуже. Но сейчас можно квалифицировать, что с начала 90-х годов, пожалуй, действительно: это то «нулевое дно», от которого предстоит отталкиваться», — констатировал российский дипломат.

Ранее он отметил, что в случае повторения Британией провокаций на манер инцидента с эсминцем Defender в Чёрном море, не исключено, что России придётся отвечать жёстко.

В среду, 23 июня, британское судно нарушило государственную границу России в районе Крымского полуострова. Черноморский флот и пограничники сначала предупредили о применении оружия, а затем открыли предупредительную стрельбу.