Посол России: провокация Британии могла привести к военному инциденту

Действия Великобритании в ситуации с эсминцем Defender, который 23 июня нарушил российскую границу в Чёрном море, могли спровоцировать военный инцидент, считает посол России в Лондоне Андрей Келин. Он также напомнил о том, что накануне подобное мнение выразил и начальник генштаба Великобритании.

«Кошмар состоит в том, что политическую позицию пытаются подкрепить военной провокацией, которая действительно, как вы говорите, может довести нас до серьёзного военного инцидента, что, собственно, признал начальник генштаба Великобритании буквально вчера вечером», — сказал он в эфире «Соловьёв Live».

Ранее начальник британского штаба обороны Николас Картер признал опасность инцидента с эсминцем в Чёрном море, который нарушил российскую границу.

По его мнению, возможный просчёт и игры в кошки-мышки с Россией могут привести к «полномасштабной войне».

23 июня британский корабль нарушил госграницу России в районе Крыма.

Черноморский флот и пограничники сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.