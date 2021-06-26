Глава МИД Сирии рассказал о санкциях Запада

Глава МИД Сирии Фейсал аль-Микдад в беседе с RT рассказал о санкциях Запада против арабской страны.

«Если бы страны Запада действительно заботились о Сирии и её гражданах, то они должны были бы отказаться от своих санкций», — сказал он.

По его словам, введённые западными странами, в частности, Соединёнными Штатами, ограничения против Сирии «убивают сирийский народ».

«Они не позволяют нам даже ввозить медицинские инструменты, не говоря уже о продуктах питания и других вещах, необходимых для защиты жизни сирийцев», — сказал он.

В мае Евросоюз продлил до 1 июня 2022 года действие санкций против физлиц и предприятий Сирии. В чёрный список США вошли 283 человека и 70 предприятий.