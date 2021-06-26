Захарова назвала ценности Запада «либеральным тоталитаризмом»

Мобилизация западных стран в рамках противостояния с Китаем свидетельствует о том, что ценности Запада в реальности являются «либеральным тоталитаризмом», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Столь яро защищаемые Западом «ценности» на поверку оказываются настоящим либеральным тоталитаризмом. Они вообще могут существовать спокойно хоть десять лет, не называя никого из мирных государств врагом и противником?» — написала Захарова в своём Telegram.

По её словам, формирование «антикитайского альянса западных демократий» является примером замены международного права миропорядком, основанным на правилах Запада.

«Нет в международном праве таких положений, согласно которым можно формировать безосновательные заговоры против стран, применяя давление, угрозы и санкции. А в «правилах» Запада есть. И они пытаются распространить свои новые устои на весь мир», — подчеркнула она.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете The New York Times заявил, что Вашингтон и Париж намерены не позволить Китаю играть доминирующую роль в мире.