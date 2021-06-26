Захарова назвала ценности Запада «либеральным тоталитаризмом»
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- РИА Новости
«Столь яро защищаемые Западом «ценности» на поверку оказываются настоящим либеральным тоталитаризмом. Они вообще могут существовать спокойно хоть десять лет, не называя никого из мирных государств врагом и противником?» — написала Захарова в своём Telegram.
По её словам, формирование «антикитайского альянса западных демократий» является примером замены международного права миропорядком, основанным на правилах Запада.
«Нет в международном праве таких положений, согласно которым можно формировать безосновательные заговоры против стран, применяя давление, угрозы и санкции. А в «правилах» Запада есть. И они пытаются распространить свои новые устои на весь мир», — подчеркнула она.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете The New York Times заявил, что Вашингтон и Париж намерены не позволить Китаю играть доминирующую роль в мире.