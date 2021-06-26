Захарова назвала ценности Запада «либеральным тоталитаризмом»

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Мобилизация западных стран в рамках противостояния с Китаем свидетельствует о том, что ценности Запада в реальности являются «либеральным тоталитаризмом», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала ценности Запада «либеральным тоталитаризмом»
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Столь яро защищаемые Западом «ценности» на поверку оказываются настоящим либеральным тоталитаризмом. Они вообще могут существовать спокойно хоть десять лет, не называя никого из мирных государств врагом и противником?» — написала Захарова в своём Telegram.

По её словам, формирование «антикитайского альянса западных демократий» является примером замены международного права миропорядком, основанным на правилах Запада.

«Нет в международном праве таких положений, согласно которым можно формировать безосновательные заговоры против стран, применяя давление, угрозы и санкции. А в «правилах» Запада есть. И они пытаются распространить свои новые устои на весь мир», — подчеркнула она.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете The New York Times заявил, что Вашингтон и Париж намерены не позволить Китаю играть доминирующую роль в мире.

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