Рябков: Россия внимательно отнесётся к переданным Салливаном сигналам США
- РИА Новости
«Я не знаю, что он привёз из Вашингтона. Мы будем готовы со всем вниманием, со всей ответственностью подойти к сигналам, которые он нам передаст», — цитирует ТАСС Рябкова.
Он предположил, что Салливану в ходе его пребывания в Вашингтоне были даны инструкции и указания.
Ранее Салливан сообщил Интерфаксу, что вернулся в Москву в четверг, 24 июня. Дипломат выразил надежду, что США удастся установить с Россией предсказуемые и стабильные отношения, передаёт агентство.