Рябков: Россия внимательно отнесётся к переданным Салливаном сигналам США

Россия со всем вниманием отнесётся к сигналам, которые передаст вернувшийся в Москву посол США Джон Салливан, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Я не знаю, что он привёз из Вашингтона. Мы будем готовы со всем вниманием, со всей ответственностью подойти к сигналам, которые он нам передаст», — цитирует ТАСС Рябкова.

Он предположил, что Салливану в ходе его пребывания в Вашингтоне были даны инструкции и указания.

Ранее Салливан сообщил Интерфаксу, что вернулся в Москву в четверг, 24 июня. Дипломат выразил надежду, что США удастся установить с Россией предсказуемые и стабильные отношения, передаёт агентство.