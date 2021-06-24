Посол США Салливан вернулся в Москву

Посол Соединённых Штатов Джон Салливан сообщил Интерфаксу, что вернулся в Москву в четверг, 24 июня. Дипломат выразил надежду, что США удастся установить с Россией предсказуемые и стабильные отношения, передаёт агентство.

Как подчеркнул посол, он намерен «неустанно работать» над практическими шагами по реализации результатов саммита в Женеве.

Салливан также заявил, что рассчитывает на сотрудничество с коллегами в правительстве России для развития диалога по стратегической стабильности.

«Встречи в Женеве носили позитивный характер. Теперь, когда я вернулся в Москву, а посол Антонов вернулся в Вашингтон, я буду неустанно работать над тем, чтобы предпринять практические шаги, необходимые для достижения задач, определённых на саммите», — сказал американский посол.

Дипломат планирует продолжать «выступать за демократию и за права человека», а также за «открытые СМИ» в США, России и во всём мире. Кроме того, он намерен и далее работать над «справедливым обращением с гражданами США в России».

16 июня российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров в Женеве договорились о возвращении американского и российского послов в диппредставительства в Москве и Вашингтоне.

21 июня российский посол в США Анатолий Антонов прибыл в Вашингтон.