Блинкен и Макрон обсудили достижение стабильности в отношениях с Россией
- Reuters
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Об этом сообщается на официальном сайте Госдепа США.
«Госсекретарь Блинкен и президент Макрон подчеркнули общие цели по установлению стабильных и предсказуемых отношений с Москвой при одновременном противодействии агрессивному и безответственному поведению России, в том числе по отношению к Украине», — говорится в распространённом заявлении Госдепартамента.
Также стороны обменялись мнениями о поддержке демократии и противодействии террористическим угрозам извне.
Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд ранее положительно оценила итоги российско-американского саммита в Женеве.
Она отметила, что в Вашингтоне рассматривают возможность сотрудничества с Россией в сфере борьбы с киберпреступниками.