Блинкен и Макрон обсудили достижение стабильности в отношениях с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже обсудил совместную цель по достижению стабильности в отношениях с Россией.

Об этом сообщается на официальном сайте Госдепа США.

«Госсекретарь Блинкен и президент Макрон подчеркнули общие цели по установлению стабильных и предсказуемых отношений с Москвой при одновременном противодействии агрессивному и безответственному поведению России, в том числе по отношению к Украине», — говорится в распространённом заявлении Госдепартамента.

Также стороны обменялись мнениями о поддержке демократии и противодействии террористическим угрозам извне.

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд ранее положительно оценила итоги российско-американского саммита в Женеве.

Она отметила, что в Вашингтоне рассматривают возможность сотрудничества с Россией в сфере борьбы с киберпреступниками.