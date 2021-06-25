Посольство Франции в России приостановило приём заявок на продление «шенгена»

Визовые центры Франции в Москве приостановили приём заявок на продление истекших за время пандемии шенгенских виз, передаёт ТАСС со ссылкой на французское посольство.

«Подтверждаем, что в центрах VFS Global, которые обрабатывают заявки на получение виз во Францию, временно приостановлена возможность подачи документов на обновление многоразовых шенгенских виз сроком от трёх до пяти лет, выданных Францией и истекших во время пандемии», — говорится в сообщении.

Как отмечается, эта мера является следствием внесения России в список стран «красной зоны» согласно классификации стран для въезда во Францию, утверждённой постановлением Минздрава от 23 июня 2021 года.

Прибывающие во Францию из стран, находящихся в «красном» списке, должны соблюдать обязательный карантин. Всего в перечне находится 21 страна.