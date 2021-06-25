Глава ВОЗ высказался о штамме коронавируса «Дельта»
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«Он обнаружен по меньшей мере в 85 странах и быстро распространяется среди невакцинированного населения», — цитирует ТАСС главу ВОЗ.
Ранее глава Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии вновь может увеличиться из-за быстрого распространения штамма «дельта».
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.