Глава ВОЗ высказался о штамме коронавируса «Дельта»

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что штамм коронавируса «Дельта» «является наиболее заразной разновидностью из выявленных вариантов COVID-19».
Глава ВОЗ высказался о штамме коронавируса «Дельта»
  • © Chen Junxia/Xinhua
  • globallookpress.com

«Он обнаружен по меньшей мере в 85 странах и быстро распространяется среди невакцинированного населения», — цитирует ТАСС главу ВОЗ.

Ранее глава Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии вновь может увеличиться из-за быстрого распространения штамма «дельта».

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.

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