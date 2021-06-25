Глава ВОЗ высказался о штамме коронавируса «Дельта»

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что штамм коронавируса «Дельта» «является наиболее заразной разновидностью из выявленных вариантов COVID-19».

«Он обнаружен по меньшей мере в 85 странах и быстро распространяется среди невакцинированного населения», — цитирует ТАСС главу ВОЗ.

Ранее глава Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии вновь может увеличиться из-за быстрого распространения штамма «дельта».

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.