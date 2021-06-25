Нуланд опасается превращения «Северного потока — 2» в оружие принуждения

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Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила о риске превращения «Северного потока — 2» в «оружие принуждения» в руках России. По её словам, на эту тему идут активные обсуждения с Германией, вопрос поднимался в том числе в беседе госсекретаря Энтони Блинкена с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Нуланд опасается превращения «Северного потока — 2» в оружие принуждения
  • Reuters

Об этом Нуланд заявила на онлайн-конференции Американского совета по Германии.

«Разговор касался того, как мы можем защитить себя от этого оружия принуждения в отношении Европы и Украины, как мы можем создать устойчивость, укрепить энергетическую безопасность, как мы можем заявить России, что, если она использует газопровод в качестве оружия принуждения, реакция будет сильной», — цитирует её ТАСС.

25 июня официальный представитель Федерального сетевого агентства Германии заявил, что ведомство получило заявку Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора газотранспортной системы.

4 июня российский лидер Владимир Путин сообщил о завершении укладки труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2».

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