Нуланд опасается превращения «Северного потока — 2» в оружие принуждения
- Reuters
Об этом Нуланд заявила на онлайн-конференции Американского совета по Германии.
«Разговор касался того, как мы можем защитить себя от этого оружия принуждения в отношении Европы и Украины, как мы можем создать устойчивость, укрепить энергетическую безопасность, как мы можем заявить России, что, если она использует газопровод в качестве оружия принуждения, реакция будет сильной», — цитирует её ТАСС.
25 июня официальный представитель Федерального сетевого агентства Германии заявил, что ведомство получило заявку Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора газотранспортной системы.
4 июня российский лидер Владимир Путин сообщил о завершении укладки труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2».