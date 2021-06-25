Вдова Макафи обвинила власти США в смерти мужа
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Об этом сообщает Associated Press.
По словам Дженис Макафи, во время последнего разговора по телефону её муж не создавал впечатление человека, склонного к самоубийству.
«Его последние слова мне были: «Я люблю тебя, я позвоню тебе вечером». Это не похоже на слова человека, который склонен к суициду», — сказала она.
Как уточняет агентство, за день до смерти 75-летнего бизнесмена Национальный суд Испании согласился экстрадировать Макафи в США, однако это решение не было окончательным.
«У нас уже был план действий по обжалованию этого решения. Я виню власти США в этой трагедии: из-за этих политически мотивированных обвинений против него мой муж теперь мёртв», — заявила Дженис Макафи.
24 июня сообщалось, что Макафи нашли мёртвым в тюрьме Барселоны. Предварительная причина смерти 75-летнего миллиардера — самоубийство.
В 2020 году его задержали испанские власти по запросу США по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Суд Испании 23 июня одобрил его экстрадицию в Соединённые Штаты.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова согласилась с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, который высказал опасения за жизнь основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа после смерти основателя McAfee Джона Макафи.