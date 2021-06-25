Вдова Макафи обвинила власти США в смерти мужа

Короткая ссылка
Вдова американского предпринимателя, основателя компании McAfee Джона Макафи, которого нашли мёртвым в испанской тюрьме, считает, что в смерти её мужа виноваты власти США. Женщина потребовала тщательно расследовать обстоятельства случившегося.
Вдова Макафи обвинила власти США в смерти мужа
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Associated Press.

По словам Дженис Макафи, во время последнего разговора по телефону её муж не создавал впечатление человека, склонного к самоубийству.

«Его последние слова мне были: «Я люблю тебя, я позвоню тебе вечером». Это не похоже на слова человека, который склонен к суициду», — сказала она.

Как уточняет агентство, за день до смерти 75-летнего бизнесмена Национальный суд Испании согласился экстрадировать Макафи в США, однако это решение не было окончательным.

«У нас уже был план действий по обжалованию этого решения. Я виню власти США в этой трагедии: из-за этих политически мотивированных обвинений против него мой муж теперь мёртв», — заявила Дженис Макафи.

24 июня сообщалось, что Макафи нашли мёртвым в тюрьме Барселоны. Предварительная причина смерти 75-летнего миллиардера — самоубийство.

В 2020 году его задержали испанские власти по запросу США по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Суд Испании 23 июня одобрил его экстрадицию в Соединённые Штаты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова согласилась с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, который высказал опасения за жизнь основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа после смерти основателя McAfee Джона Макафи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить