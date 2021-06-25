Вдова Макафи обвинила власти США в смерти мужа

Вдова американского предпринимателя, основателя компании McAfee Джона Макафи, которого нашли мёртвым в испанской тюрьме, считает, что в смерти её мужа виноваты власти США. Женщина потребовала тщательно расследовать обстоятельства случившегося.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам Дженис Макафи, во время последнего разговора по телефону её муж не создавал впечатление человека, склонного к самоубийству.

«Его последние слова мне были: «Я люблю тебя, я позвоню тебе вечером». Это не похоже на слова человека, который склонен к суициду», — сказала она.

Как уточняет агентство, за день до смерти 75-летнего бизнесмена Национальный суд Испании согласился экстрадировать Макафи в США, однако это решение не было окончательным.

«У нас уже был план действий по обжалованию этого решения. Я виню власти США в этой трагедии: из-за этих политически мотивированных обвинений против него мой муж теперь мёртв», — заявила Дженис Макафи.

24 июня сообщалось, что Макафи нашли мёртвым в тюрьме Барселоны. Предварительная причина смерти 75-летнего миллиардера — самоубийство.

В 2020 году его задержали испанские власти по запросу США по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Суд Испании 23 июня одобрил его экстрадицию в Соединённые Штаты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова согласилась с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, который высказал опасения за жизнь основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа после смерти основателя McAfee Джона Макафи.