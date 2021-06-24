El Pais: Джон Макафи найден мёртвым в испанской тюрьме

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Основатель компании McAfee Джон Макафи обнаружен мёртвым в испанской тюрьме, сообщает газета El Pais со ссылкой на источники в полиции.

Отмечается, что Макафи ожидал экстрадиции в США за неуплату налогов.

Согласно неподтверждённым данным, бизнесмен покончил с собой.

Как сообщает РИА Новости, ранее стало известно, что Национальный суд Испании одобрил экстрадицию бизнесмена в США, где его обвиняют в неуплате налогов. Выступая на слушаниях, 75-летний Макафи заявил, что если его выдадут в Штаты, то он «почти точно проведет конец жизни в тюрьме».

В начале октября 2020 года Макафи, объявленного США в международный розыск, задержали в аэропорту Барселоны на пути в Стамбул.

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