El Pais: Джон Макафи найден мёртвым в испанской тюрьме

Основатель компании McAfee Джон Макафи обнаружен мёртвым в испанской тюрьме, сообщает газета El Pais со ссылкой на источники в полиции.

Отмечается, что Макафи ожидал экстрадиции в США за неуплату налогов.

Согласно неподтверждённым данным, бизнесмен покончил с собой.

Как сообщает РИА Новости, ранее стало известно, что Национальный суд Испании одобрил экстрадицию бизнесмена в США, где его обвиняют в неуплате налогов. Выступая на слушаниях, 75-летний Макафи заявил, что если его выдадут в Штаты, то он «почти точно проведет конец жизни в тюрьме».

В начале октября 2020 года Макафи, объявленного США в международный розыск, задержали в аэропорту Барселоны на пути в Стамбул.