Лидеры стран ЕС поручили подготовить варианты санкций против России
Об этом говорится в заявлении, текст которого опубликовал в своём Twitter пресс-секретарь глав Европейского совета Баренд Лейтс.
Conclusions adopted on #Russia at #EUCOpic.twitter.com/WaimwIGTsv— Barend Leyts (@BarendLeyts) June 25, 2021
«Евросовет предлагает Еврокомиссии и верховному представителю по внешней политике представить варианты дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции», — говорится в тексте.
Отмечается,что в Евросовете подчеркнули необходимость твёрдого ответа на любые дальнейшие «злонамеренные, незаконные и подрывные действия России».
Ранее лидеры стран Евросоюза выступили за взаимодействие с Россией по ряду вопросов, которые представляют интерес для ЕС.