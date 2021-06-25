Лидеры стран ЕС поручили подготовить варианты санкций против России

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Лидеры стран Евросоюза предложили Еврокомиссии представить варианты мер, среди которых экономические санкции, в ответ на возможные действия России.

Об этом говорится в заявлении, текст которого опубликовал в своём Twitter пресс-секретарь глав Европейского совета Баренд Лейтс.

«Евросовет предлагает Еврокомиссии и верховному представителю по внешней политике представить варианты дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции», — говорится в тексте.

Отмечается,что в Евросовете подчеркнули необходимость твёрдого ответа на любые дальнейшие «злонамеренные, незаконные и подрывные действия России».

Ранее лидеры стран Евросоюза выступили за взаимодействие с Россией по ряду вопросов, которые представляют интерес для ЕС.

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