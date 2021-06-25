В ЕС выступили за взаимодействие с Россией по ряду вопросов

Лидеры стран Евросоюза выступили за взаимодействие с Россией по ряду вопросов, которые представляют интерес для ЕС.

«Евросовет подтверждает открытость Европейского союза для избирательного взаимодействия с Россией в областях, представляющих интерес для ЕС», — цитирует РИА Новости распространённые выводы встречи в верхах.

Главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю поручено разработать конкретные варианты такого сотрудничества.

Предлагается сотрудничать с Россией в области климата и окружающей среды, здравоохранения, отдельных внешнеполитических вопросов, включая иранскую ядерную сделку, Сирию и Ливию.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что приветствует начало движения в Евросоюзе в сторону налаживания диалога с Россией.