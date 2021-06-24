Канцлер Австрии приветствовал движение ЕС к диалогу с Россией

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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что приветствует начало движения в Евросоюзе в сторону налаживания диалога с Россией.
Канцлер Австрии приветствовал движение ЕС к диалогу с Россией
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«Я очень рад, что наконец-то есть движение в сторону диалога с Россией», — приводит ТАСС заявление Курца.

Он напомнил, что недавно прошла встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена. По словам Курца, после саммита он «потребовал, чтобы между ЕС и Россией было взаимодействие».

Он подчеркнул, что ЕС географически находится к России ближе, чем США.

«Нельзя ограничиваться тем, чтобы ЕС просто наблюдал за тем, как Россия и США поддерживают диалог, а мы просто наблюдаем, хотя мы географически находимся ближе», — сказал Курц.

Ранее в Кремле заявили, что позитивно относятся к инициативам, которые могут поспособствовать налаживанию диалога между Брюсселем и Москвой.

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