Мантуров сообщил об обсуждении с Египтом совместных проектов в судостроительной отрасли

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе российско-египетской межправкомиссии сообщил, что Россия и Египет обсуждают совместные проекты в сфере судостроения.

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«Видим перспективы для кооперации в судостроении. Наши ведущие предприятия <…> обсуждают с египетскими коллегами ёмкий перечень совместных проектов, включая модернизацию верфей, совместное строительство рыболовецких судов, танкеров, буксиров и плавучих доков», — цитирует ТАСС министра. Ранее посол Египта в Москве Ихаба Насра заявил, что представители российской и египетской сторон продолжают работать над восстановлением чартерного авиасообщения между странами.