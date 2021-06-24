Мантуров сообщил об обсуждении с Египтом совместных проектов в судостроительной отрасли
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«Видим перспективы для кооперации в судостроении. Наши ведущие предприятия <…> обсуждают с египетскими коллегами ёмкий перечень совместных проектов, включая модернизацию верфей, совместное строительство рыболовецких судов, танкеров, буксиров и плавучих доков», — цитирует ТАСС министра.
Ранее посол Египта в Москве Ихаба Насра заявил, что представители российской и египетской сторон продолжают работать над восстановлением чартерного авиасообщения между странами.