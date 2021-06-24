МИД Казахстана анонсировал встречу по Сирии в астанинском формате

В МИД Казахстана сообщили, что очередная встреча по Сирии в астанинском формате состоится 7—8 июля в Нур-Султане.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«7—8 июля 2021 года в Нур-Султане пройдёт очередная, 16-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате», — говорится в сообщении.

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главами МИД Турции и Катара Мевлютом Чавушоглу и Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани рассказал о консультациях Москвы, Дохи и Анкары по Сирии.