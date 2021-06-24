Зеленский продлил украинские санкции против российских компаний и банков

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Президент Украины Владимир Зеленский на три года продлил санкции против некоторых российских банков, в том числе Сбербанка и Газпромбанка. Также он продлил санкции в отношении ряда российских авиакомпаний, среди которых «Аэрофлот».
Зеленский продлил украинские санкции против российских компаний и банков
  • ©president.gov.ua

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указы Зеленского.

Кроме того, украинские санкции действуют против телеканалов «Россия 24», «РТР-Планета», НТВ, АО «Первый канал. Всемирная сеть». В числе компаний присутствуют и «Вертолёты России».

Также бессрочные санкции действуют в отношении главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

В мае Зеленский ввёл в действие решение СНБО о продлении санкций против ряда российских и украинских граждан, а также компаний из России.

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