Зеленский продлил санкции против граждан и компаний из России

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о продлении санкций в отношении ряда российских и украинских граждан, а также компаний из России. Указ опубликован на сайте украинского лидера.

В частности, согласно документу, ограничительные меры продлеваются в отношении глав самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, главы Крыма Сергея Аксёнова, МИА «Россия сегодня», телекомпании НТВ, Первого канала, ВГТРК и других.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал продление санкций против россиян.

В Госдуме, комментируя очередные антироссийские меры со стороны Киева, отмечали, что это «лишь мазок к портрету» и на общий фон двусторонних отношений не влияет.