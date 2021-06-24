В МИД России прокомментировали стратегическую концепцию НАТО

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Разрабатываемая стратегическая концепция НАТО вернёт ситуацию с безопасностью в Европе к состоянию, близкому к холодной войне. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
В МИД России прокомментировали стратегическую концепцию НАТО
  • © Leonid Faerberg
  • globallookpress.com

«Мы видим, что страны НАТО приняли решение о разработке новой стратегической концепции», — цитирует ТАСС Грушко.

По его словам, если все те философские постулаты, которые были зафиксированы в последнем документе альянса, станут основой новой концепции, то ситуация в сфере военной безопасности в Европе вернётся к состоянию холодной войны.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия обеспокоена наращиванием военного потенциала и инфраструктуры НАТО у границ государства и отказом альянса от предложений по деэскалации напряжённости.

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