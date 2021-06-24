Защита Винника обжалует решение суда

Защита россиянина Александра Винника обжалует приговор Апелляционного суда Парижа, который подтвердил обвинение в отмывании денег в составе преступной группы и оставил в силе приговор к пяти годам тюрьмы.

Соответствующее заявление сделал адвокат россиянина Фредерик Бело.

«Мы очень огорчены, поскольку Апелляционный суд просто подтвердил решение первой инстанции, не были учтены заявления, сделанные в ходе слушаний», — цитирует ТАСС представителя защиты.

Он уточнил, что в ближайшее время будет подана кассационная жалоба.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Парижа подтвердил приговор россиянину.

Александр Винник был арестован в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании денег через биржу криптовалют. Спустя два года россиянин был экстрадирован в Париж, где в декабре 2020 года был признан виновным и приговорён к пяти годам тюрьмы. Запросы на экстрадицию Винника подавали также США и Россия.