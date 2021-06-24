В Совфеде прокомментировали заявление Меркель о необходимости ЕС искать контакты с Россией

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Анастасия Белоусова
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости Евросоюза искать контакты с Россией.
В Совфеде прокомментировали заявление Меркель о необходимости ЕС искать контакты с Россией
  • Reuters

«Давайте не забывать, что ЕС — это организация 27 государств, и при всём уважении к госпоже Меркель и Германии как одному из лидеров Европейского союза — это пока ещё не позиция Евросоюза. Позиция ЕС находится, я бы так выразился, и в горизонтальной, и в вертикальной динамике. Горизонтальная динамика — это постоянная борьба внутри ЕС между теми, кто видит Россию в качестве европейской страны и хотел бы диалога с ней, с нашей страной, в интересах создания — так или иначе — единой Европы, и с другой стороны — те, кто не видит Россию как часть Европы и кто, более того, хотел бы самым решительным образом от России отгородиться либо Россию отгородить от остальной части Европы. И это внутренняя борьба в ЕС. Мы прекрасно знаем, кто стоит и за той, и за другой линиями. Они выражаются в весьма противоречивых стратегиях ЕС на российском направлении», — заявил Косачёв.

По его словам, Евросоюз «отстал от того, что происходит в отношениях между США и Россией».

«Был известный женевский саммит, и есть определённые перспективы для какого-то налаживания наших отношений. ЕС пока эту тенденцию, что называется, не уловил, и я думаю, что нынешнее заявление госпожи Меркель во многом является попыткой прицепить «евросоюзовский вагончик» к тем событиям, которые происходят в глобальной мировой политике, а здесь я имею в виду отношения между Россией и США», — заключил сенатор.

Ранее Меркель заявила о необходимости ЕС искать контакты с Россией для решения спорных вопросов.

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