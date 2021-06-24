Лавров провёл переговоры с главой МИД Белоруссии
Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону ряд вопросов двусторонних отношений. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
- © РИА Новости / Максим Блинов
«Продолжилось обсуждение ряда вопросов двусторонних отношений, затрагивавшихся на переговорах в ходе визита В.В. Макея в Москву 17—18 июня», — говорится в сообщении.
Уточняется, что разговор состоялся по инициативе Минска.
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