Лавров провёл переговоры с главой МИД Белоруссии

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону ряд вопросов двусторонних отношений. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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