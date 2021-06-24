Посол России Антонов начал практическую работу с Госдепом

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов уже начал практическую работу с Госдепартаментом США. Об этом рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Наш посол уже приступил к работе. Это не просто слова, это действительно практическая работа с Госдепартаментом», — цитирует ТАСС Захарову.

Она подчеркнула, что «уже начались активные контакты».

Ранее стало известно, что Антонов прибыл в Вашингтон из Москвы, где находился на консультациях.

16 июня российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров в Женеве договорились о возвращении американского и российского послов в диппредставительства в Москве и Вашингтоне.