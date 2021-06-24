Захарова заявила, что согласна с опасениями Сноудена за жизнь Ассанжа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова согласилась с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, который высказал опасения за жизнь основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа после смерти основателя McAfee Джона Макафи.

Об этом российский дипломат написала в своём Telegram-канале.

Сноуден, комментируя ранее сообщения о смерти Макафи, предположил, что Ассанж «может стать следующим».

«Согласна с Эдвардом на 100%. На Ассанжа оказывали воздействие, подвергали пыткам, а теперь мы вообще не представляем, что с ним творят. Потом англосаксы выдадут строчку пресс-релиза, мол, «не вынесла душа поэта позора мелочных обид» — и всё. Такие операции Запад проводить умеет — рука набита», — заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что Макафи нашли мёртвым в тюрьме Барселоны. Предварительная причина смерти 75-летнего миллиардера — самоубийство.

В 2020 году его задержали испанские власти по запросу США по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Суд Испании 23 июня одобрил его экстрадицию в Соединённые Штаты.