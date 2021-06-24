Сноуден прокомментировал сообщения о смерти Макафи

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, комментируя сообщения о смерти основателя компании McAfee Джона Макафи, высказал мнение, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж «может стать следующим».

По мнению Сноудена, Европа не должна экстрадировать обвиняемых в ненасильственных преступлениях американской судебной системе, которая «настолько несправедлива, и тюремной системе, которая настолько жестока, что подсудимые-уроженцы скорее умрут, чем подвергнутся ей».

«Джулиан Ассанж может стать следующим. Пока система не будет реформирована, должен быть мораторий», — написал он в Twitter.

Ранее газета El País сообщила, что Макафи обнаружен мёртвым в испанской тюрьме. По неподтверждённым данным, он покончил с собой.

Макафи ожидал экстрадиции в США за неуплату налогов.

В ходе слушаний 75-летний Макафи заявлял, что если его выдадут в США, то он «почти точно проведёт конец жизни в тюрьме».