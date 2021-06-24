Сноуден прокомментировал сообщения о смерти Макафи

Короткая ссылка
Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, комментируя сообщения о смерти основателя компании McAfee Джона Макафи, высказал мнение, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж «может стать следующим».
Сноуден прокомментировал сообщения о смерти Макафи
  • Reuters

По мнению Сноудена, Европа не должна экстрадировать обвиняемых в ненасильственных преступлениях американской судебной системе, которая «настолько несправедлива, и тюремной системе, которая настолько жестока, что подсудимые-уроженцы скорее умрут, чем подвергнутся ей».

«Джулиан Ассанж может стать следующим. Пока система не будет реформирована, должен быть мораторий», — написал он в Twitter.

Ранее газета El País сообщила, что Макафи обнаружен мёртвым в испанской тюрьме. По неподтверждённым данным, он покончил с собой.

Макафи ожидал экстрадиции в США за неуплату налогов.

В ходе слушаний 75-летний Макафи заявлял, что если его выдадут в США, то он «почти точно проведёт конец жизни в тюрьме».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить