В Госдуме прокомментировали намерение США заняться информированием молодёжи о работе НАТО

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал намерение Соединённых Штатов заняться информированием молодёжи о деятельности Североатлантического альянса.
В Госдуме прокомментировали намерение США заняться информированием молодёжи о работе НАТО
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
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«НАТО утрачивает своё значение, поскольку оно было создано в период противостояния Советского Союза и западного мира. Тогда была реальная угроза войны между Западом и нашей страной. Сейчас Российская Федерация проводит абсолютно миролюбивую политику... Поэтому, видимо, больше людей, особенно среди молодёжи, не понимают, зачем нужен этот альянс. Американцы решили для того, чтобы сохранить организацию и её авторитет и влияние в Европе, выделить соответствующие деньги на пропаганду этой организации», — считает Морозов.

Как отметил депутат, основная функция НАТО сейчас — «поддержание американского доминирования в Европе».

«Америка не хочет терять своё влияние, и НАТО является основным инструментом для этого. Поэтому, конечно, им нужно сохранить НАТО как организацию, которая, по сути, уже утрачивает свой смысл», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что США намерены заняться информированием молодёжи о деятельности НАТО.

В описании гранта, с которым ознакомился RT, говорится, что американская сторона заинтересована в «новых и креативных подходах» к обучению с использованием цифровых технологий, социальных сетей.

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