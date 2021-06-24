В Пентагоне не стали комментировать инцидент с британским эсминцем
- AFP
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ответ пресс-службы Пентагона.
«Направляем вас к Соединённому Королевству с вопросами о его военных операциях», — заявили в министерстве.
Агентство отмечает, что в Совете национальной безопасности и Госдепартаменте пока не отреагировали на соответствующий запрос.
23 июня в Минобороны России заявили, что эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.
Черноморский флот вместе с пограничниками остановил нарушение границы эсминцем: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.