В США высказались о роли России в ливийском вопросе

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США считают, что российское участие в делах Ливии касается геополитических интересов Вашингтона, заявил высокопоставленный представитель администрации США.

«Российское участие в Ливии превратилось в нечто такое, что имеет геополитические последствия для США», — заявил представитель, его слова приводит Госдеп.

По его словам, Россия внедрилась на южный фланг НАТО и проецирует своё влияние в Чёрной Африке.

По его словам, Ливия по-прежнему может стать неуправляемым пространством, где безнаказанно действуют террористы.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин по итогам Второй ливийской конференции в Берлине прокомментировал ситуацию в Ливии.

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