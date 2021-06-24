В США высказались о роли России в ливийском вопросе

США считают, что российское участие в делах Ливии касается геополитических интересов Вашингтона, заявил высокопоставленный представитель администрации США.

«Российское участие в Ливии превратилось в нечто такое, что имеет геополитические последствия для США», — заявил представитель, его слова приводит Госдеп.

По его словам, Россия внедрилась на южный фланг НАТО и проецирует своё влияние в Чёрной Африке.

По его словам, Ливия по-прежнему может стать неуправляемым пространством, где безнаказанно действуют террористы.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин по итогам Второй ливийской конференции в Берлине прокомментировал ситуацию в Ливии.