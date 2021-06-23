В ЦПВС заявили о подготовке боевиками провокации в САР

В Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что в ЦПВС «поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам»* провокации в идлибской зоне деэскалации с использованием отравляющих веществ».

«По данным источников, террористы доставили в населённый пункт Атма провинции Идлиб автоцистерну с отравляющим веществом, которым планируют начинить реактивные снаряды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «по имеющейся информации, террористы во взаимодействии с представителями псевдогуманитарной организации «Белые каски» намерены осуществить инсценировку «химической атаки» для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения».

Ранее сообщалось, что сирийские сапёры на окраине города Эль-Латамна уничтожили очередную базу боевиков — пещеру с разветвлённой системой ходов.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.