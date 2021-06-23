Замминистра обороны России провёл переговоры с главой Женевского центра политики безопасности
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
«Стороны обменялись мнениями по ситуации в Европе и мире, вопросам контроля над вооружениями и перспективам дальнейшего взаимодействия», — рассказали в ведомстве.
Как заявили в министерстве, Фомин «подтвердил заинтересованность российского военного ведомства к открытому обсуждению имеющихся проблем безопасности с зарубежными партнёрами и экспертным сообществом».
Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Судана Ясином Ибрагимом оценил уровень военного сотрудничества двух стран.