Замминистра обороны России провёл переговоры с главой Женевского центра политики безопасности

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и глава Женевского центра политики безопасности Томас Гремингер обсудили контроль над вооружениями на встрече в ходе Московской конференции по международной безопасности.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Стороны обменялись мнениями по ситуации в Европе и мире, вопросам контроля над вооружениями и перспективам дальнейшего взаимодействия», — рассказали в ведомстве.

Как заявили в министерстве, Фомин «подтвердил заинтересованность российского военного ведомства к открытому обсуждению имеющихся проблем безопасности с зарубежными партнёрами и экспертным сообществом».

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Судана Ясином Ибрагимом оценил уровень военного сотрудничества двух стран.