В МИД России рассказали, когда посол США вернётся в Москву

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Американский посол в России Джон Салливан, который в апреле отбыл в Вашингтон для консультаций, вернётся в российскую столицу в ближайшие дни.
В МИД России рассказали, когда посол США вернётся в Москву
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова.

«Он приедет в ближайшие дни. Он будет в Москве буквально в ближайшие дни», — заявил Рябков.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Салливан вернётся в Москву на текущей неделе.

16 июня российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров в Женеве договорились о возвращении американского и российского послов в диппредставительства в Москве и Вашингтоне.

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