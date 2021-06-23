В МИД России рассказали, когда посол США вернётся в Москву

Американский посол в России Джон Салливан, который в апреле отбыл в Вашингтон для консультаций, вернётся в российскую столицу в ближайшие дни.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова.

«Он приедет в ближайшие дни. Он будет в Москве буквально в ближайшие дни», — заявил Рябков.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Салливан вернётся в Москву на текущей неделе.

16 июня российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров в Женеве договорились о возвращении американского и российского послов в диппредставительства в Москве и Вашингтоне.