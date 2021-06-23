Блинкен обсудил с Меркель «Северный поток — 2»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине. Об этом сообщается на сайте Госдепа.
Блинкен обсудил с Меркель «Северный поток — 2»
  • РИА Новости

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул продолжающееся противодействие со стороны США газопроводу «Северный поток — 2» и призвал Германию предпринять конкретные шаги по снижению рисков, которые он представляет для Украины и европейской энергетической безопасности», — говорится в сообщении.

Также, как сообщили в ведомстве, стороны «подчеркнули важность скоординированного трансатлантического подхода к решению глобальных вызовов, включая те, что исходят от Китайской Народной Республики и России». 

Ранее Блинкен по итогам переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом заявил, что США по-прежнему считают, что «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической безопасности Европы.

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