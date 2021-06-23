Блинкен обсудил с главой МИД Германии «Северный поток — 2»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом заявил, что США по-прежнему считают, что «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической безопасности Европы.
Блинкен обсудил с главой МИД Германии «Северный поток — 2»
  • Reuters

«Мы благодарны нашей дружбе, хотим, чтобы она была крепче, мы не всегда соглашаемся. Министр и я говорили об одной из тем разногласий, о трубопроводе «Северный поток — 2», — цитирует РИА Новости Блинкена.

Он подчеркнул, что в США «по-прежнему считают российский газопровод угрозой для европейской энергетической безопасности».

Блинкен также назвал «Северный поток — 2» «геополитическим проектом России, потенциально угрожающим Украине и другим странам».

По его словам, США ведут переговоры с Германией, целью которых является достижение гарантий, что трубопровод не будет использоваться против Украины.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжит вводить санкции против российских компаний, строящих «Северный поток — 2». 

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