В Минздраве ФРГ высказались о возможности сертификации «Спутника V»

Официальный представитель Минздрава ФРГ высказался о возможности сертификации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Германии.

«Принципиально это так, что мы, конечно, как национальное государство можем выдать разрешение, это относится не только к «Спутнику», но и для всех остальных вакцин. Однако мы подчёркнуто в отношении вакцин от коронавируса, как и остальных... приняли решение идти европейским путём сертификации», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что «это относится, с точки зрения правительства ФРГ, и к вакцине «Спутник».

Ранее ВОЗ провела инспекции на четырёх фармацевтических предприятиях, где развёрнуто производство вакцины «Спутник V», и высказала озабоченности в отношении одного из них.

В пресс-службе Минпромторга подчеркнули, что «все замечания касаются только одной площадки и неприменимы к остальным».

Там также отметили, что ещё до публикации сообщения организации инициировали внеплановые проверки уфимской площадки.

Министерство подчёркивает, что результаты инспекции не ставят под сомнение качество российской вакцины.