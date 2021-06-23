Эксперт прокомментировал переговоры США и Германии по «Северному потоку — 2»

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической безопасности Европы.

«США бы хотели, чтобы этот проект вообще не состоялся, но объективно у них для этого нет реальных возможностей, потому что Германия заинтересована. На самом деле не только Германия, но и ряд других стран Европы, которые давали разрешения на прокладку труб на своей территории», — подчеркнул Митрахович.

Эксперт добавил, что ключевую роль в проекте играет Германия и поэтому США не могут нанести вред проекту без того, «чтобы не поссориться с Германией».

«Они (США. — RT) пытаются сделать хорошую мину при плохой игре. Они понимают, что проект не остановить, но чтобы публично не говорить «мы проиграли», они пытаются изобразить: «Ладно, мы разрешаем вам его достроить, немцы, если вы хотите, но обуславливаем это тем, что привносим всю эту словесную мишуру, что мы с Германией союзники, мы не можем друг другу вредить и тому подобное». Ну а с точки зрения российских интересов (и на самом деле с точки зрения ещё и немецких интересов) главное, что проект реализуется», — заключил эксперт.

Ранее Блинкен провёл переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом о проекте «Северный поток — 2».

Во время встречи госсекретарь подчеркнул, что в США «по-прежнему считают российский газопровод угрозой для европейской энергетической безопасности».