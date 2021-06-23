В Госдуме отреагировали на слова депутата бундестага о подготовке ФРГ к войне с Россией

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен о том, что Германия посредством наращивания оборонных расходов готовится к войне с Россией.

Как отметил Новиков, фракция «Левых» в бундестаге — одна из «самых внятных политических сил в современной Европе, в современном ЕС».

По словам депутата, она регулярно вносит здравые предложения и со многими её оценками по текущему положению вещей можно согласиться.

«В данном случае тоже сложно не согласиться, хотя мы, конечно, не обнаружим в официальных документах ФРГ задач, связанных с проведением войны против России и с немедленной подготовкой к этому, но при этом Германия является одной из стран, входящих в блок НАТО, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Те витки конфронтации, которые следуют один за другим и которые инициируются Вашингтоном, а отчасти и Брюсселем, они создают крайне напряжённую ситуацию, которая может приводить к резкому ухудшению отношений с непредсказуемыми последствиями. Поэтому предупреждение является очень важным и очень справедливым, на мой взгляд», — подчеркнул парламентарий.

Ранее депутат бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен заявила в своей статье в газете nd.DerTag, что Германия посредством наращивания оборонных расходов готовится к войне с Россией.