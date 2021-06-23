В бундестаге сообщили о подготовке Германии к войне с Россией

Депутат бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен заявила в своей статье в газете nd.DerTag, что Германия, посредством наращивания оборонных расходов, готовится к войне с Россией.

«Политика НАТО по наращиванию вооружений, эскалации по отношению к России и забвение правительством Германии истории, когда дело касается памяти о нападении на Советский Союз 80 лет назад, — это лишь две стороны одной медали», — цитирует РИА Новости сообщение Дагделен.

По её мнению, взаимоотношения двух стран достигли дна, так как Берлин практически ежедневно требует введения новых санкций против Москвы.

Она отметила, что вместо дипломатии немецкая сторона делает ставку на беспрецедентное перевооружение.

Таким образом, через несколько лет Германия станет крупнейшей военной державой в Европе, её расходы на оборону составят намного больше, чем военные затраты России.

«Федеральное правительство открыто берёт курс на подготовку к войне против России», — резюмировала Дагделен.

Ранее в бундестаге предложили «перезапустить» отношения с Россией.