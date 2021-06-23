Бортников заявил об угрозе кибератак на объекты инфраструктуры

Значительную угрозу представляет продолжающееся расширение и укрепление связей международных террористических структур в хакерском сообществе, а также их нацеленность на активизацию в киберпространстве. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников в ходе выступления на IX Московской конференции по международной безопасности.

Прямую трансляцию ведёт RT.

«Не исключаем, что террористами могут осуществляться кибератаки на объекты критической информационной инфраструктуры... Полагаем, что решить указанную глобальную проблему без привлечения всего мирового сообщества невозможно», — утверждает глава ФСБ.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее отметил, что вместо проблемы борьбы с терроризмом сегодня на первое место вышла тенденция по созданию глобальных коалиций — разделение мира на «своих» и «чужих».