Бортников заявил об угрозе кибератак на объекты инфраструктуры

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Значительную угрозу представляет продолжающееся расширение и укрепление связей международных террористических структур в хакерском сообществе, а также их нацеленность на активизацию в киберпространстве. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников в ходе выступления на IX Московской конференции по международной безопасности.
Бортников заявил об угрозе кибератак на объекты инфраструктуры
  • Reuters

Прямую трансляцию ведёт RT.

«Не исключаем, что террористами могут осуществляться кибератаки на объекты критической информационной инфраструктуры... Полагаем, что решить указанную глобальную проблему без привлечения всего мирового сообщества невозможно», — утверждает глава ФСБ.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее отметил, что вместо проблемы борьбы с терроризмом сегодня на первое место вышла тенденция по созданию глобальных коалиций — разделение мира на «своих» и «чужих».

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