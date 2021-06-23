Бортников заявил об угрозе кибератак на объекты инфраструктуры
- Reuters
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«Не исключаем, что террористами могут осуществляться кибератаки на объекты критической информационной инфраструктуры... Полагаем, что решить указанную глобальную проблему без привлечения всего мирового сообщества невозможно», — утверждает глава ФСБ.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее отметил, что вместо проблемы борьбы с терроризмом сегодня на первое место вышла тенденция по созданию глобальных коалиций — разделение мира на «своих» и «чужих».