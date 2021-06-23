Шойгу рассказал о тенденции на формирование глобальных коалиций

Вместо проблемы борьбы с терроризмом сегодня на первое место вышла тенденция по созданию глобальных коалиций — разделению мира на «своих и чужих». Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в рамках выступления на IX Московской конференции по международной безопасности.

Прямую трансляцию мероприятия ведёт RT.

«Совсем недавно мы уделяли основное внимание проблематике борьбы с терроризмом в условиях многополярного мира. Сегодня на первое место выходит новая тенденция — формирование глобальных коалиций, разделивших мир на своих и чужих», — отмечает Шойгу.

Глава оборонного ведомства добавил, что с учётом пандемии возрастает роль суверенных государств по обеспечению безопасности граждан — границы важны, когда на национальном уровне можно оперативно проводить карантинные мероприятия.

Конференция проходит в Москве с 22 по 24 июня. В Минобороны России ранее сообщали, что среди участников мероприятия будут представители СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, МККК и ЛАГ.