Шойгу проведёт переговоры с главами военных иностранных ведомств

Российский министр обороны Сергей Шойгу проведёт встречу с руководителями оборонных ведомств ряда государства в рамках IX Московской конференции по международной безопасности, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как пишет РИА Новости, конференция состоится 23-24 июня. На ней будут присутствовать главы военных ведомств из 119 государств, в том числе министры обороны стран НАТО.

В рамках мероприятия ожидается участие порядка 600 иностранных делегатов.

Кроме того, заявлено присутствие представителей нескольких международных организаций — СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, МККК, ЛАГ.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о желании альянса наладить отношения с Россией.