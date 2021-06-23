Шойгу проведёт переговоры с главами военных иностранных ведомств
Как пишет РИА Новости, конференция состоится 23-24 июня. На ней будут присутствовать главы военных ведомств из 119 государств, в том числе министры обороны стран НАТО.
В рамках мероприятия ожидается участие порядка 600 иностранных делегатов.
Кроме того, заявлено присутствие представителей нескольких международных организаций — СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, МККК, ЛАГ.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о желании альянса наладить отношения с Россией.