Бортников заявил о подготовке в Европе ультраправых активистов

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В Европе есть государства, до настоящего времени оправдывающие нацизм или целенаправленно включающие его в свою национальную идеологию. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников в рамках выступления на IX Московской конференции по безопасности.
Бортников заявил о подготовке в Европе ультраправых активистов
  • © РИА Новости

«Действующие на их (Европы. — RT) территории полувоенизированные организации предоставляют ультраправым активистам из других стран возможность подготовки в своих тренировочных лагерях», — утверждает глава ФСБ.

Президент России Владимир Путин ранее выразил обеспокоенность в связи с наращиванием НАТО военного потенциала у границ государства вместе с нежеланием вести переговоры по деэскалации напряжённости.

Московская конференция по международной безопасности проходит в российской столице с 22 по 24 июня при участии представителей оборонных ведомств, международных организаций и экспертов.

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