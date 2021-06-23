Бортников заявил о подготовке в Европе ультраправых активистов
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«Действующие на их (Европы. — RT) территории полувоенизированные организации предоставляют ультраправым активистам из других стран возможность подготовки в своих тренировочных лагерях», — утверждает глава ФСБ.
Президент России Владимир Путин ранее выразил обеспокоенность в связи с наращиванием НАТО военного потенциала у границ государства вместе с нежеланием вести переговоры по деэскалации напряжённости.
Московская конференция по международной безопасности проходит в российской столице с 22 по 24 июня при участии представителей оборонных ведомств, международных организаций и экспертов.