Зрители с температурой выше 37,5 не будут допущены на стадионы во время ОИ
«Если температура составляет 37,5 градуса или выше, в проходе будет отказано», — приводит ТАСС текст документа.
Отмечается, что проверка температуры тела будет проводиться с помощью термографа или бесконтактного термометра.
Кроме того, на стадионах болельщики должны обязательно носить маску, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. Зрителям также запрещается громко разговаривать, кричать и аплодировать.
Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не исключил проведение ОИ в Токио без зрителей.