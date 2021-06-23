Зрители с температурой выше 37,5 не будут допущены на стадионы во время ОИ

Болельщиков с температурой выше 37,5 не допустят на спортивные объекты во время летних Олимпийских игр в Токио в рамках антикоронавирусных мер, сообщается в правилах посещения соревнований.

«Если температура составляет 37,5 градуса или выше, в проходе будет отказано», — приводит ТАСС текст документа.

Отмечается, что проверка температуры тела будет проводиться с помощью термографа или бесконтактного термометра.

Кроме того, на стадионах болельщики должны обязательно носить маску, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. Зрителям также запрещается громко разговаривать, кричать и аплодировать.

Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не исключил проведение ОИ в Токио без зрителей.