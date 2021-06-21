Премьер-министр Японии не исключил проведение ОИ в Токио без зрителей

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Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что Олимпиада в Токио может пройти без зрителей в случае введения режима чрезвычайной ситуации в стране из-за пандемии коронавируса.
Премьер-министр Японии не исключил проведение ОИ в Токио без зрителей
  • Reuters

«Олимпийские игры могут пройти без зрителей, это вполне возможно в случае действия режима чрезвычайной ситуации. Думаю, очевидно, что на данный момент мы отдаём приоритет безопасности», — приводит Kyodo слова Суги.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

С 21 июня в Токио режим чрезвычайной ситуации был заменён на режим усиленных мер в связи с пандемией коронавируса.

Ранее первый участник Олимпиады в Токио сдал положительный тест на коронавирус.

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